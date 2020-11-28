«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Ростов» разгромил московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей хет-трик оформил Дмитрий Полоз, а также отличился Хорен Байрамян. За бело-голубых мяч забил Николо Моро.
РПЛ. 16-й тур
«Ростов» — «Динамо» — 4:1
Голы: 1:0 — Полоз, 35 (п); 2:0 — Полоз (п), 71; 3:0 — Полоз, 74; 4:0 — Байрамян, 85; 4:1 — Моро, 90 (п).
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Химки» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ.