Квят занял десятое место в квалификации Гран-при Бахрейна
Андрей Черников
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Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место в квалификации Гран-при Бахрейна.
Первое место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», на второй строчке расположился его партнер по команде Вальттери Боттас. Замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен, который представляет «Ред Булл».
Гонка состоится 29 ноября.
Ранее Квят показал восьмое время в третьей практике Гран-при Бахрейна.