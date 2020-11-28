Червиченко назвал «Зенит» неинтересной командой

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».

Напомним, 28 ноября сине-бело-голубые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Справедливо, что «Зенит» не идет первым с солидным запасом. Это скучная и неинтересная команда, это не лидер нынешнего чемпионата России», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что «Спартак» в этом сезоне выглядит лучше всех, а столичный ЦСКА заслуженно занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.



Ранее Василий Уткин критично высказался о перспективах Александра Кокорина.