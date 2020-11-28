Червиченко назвал «Зенит» неинтересной командой
Андрей Черников
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».
Напомним, 28 ноября сине-бело-голубые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Справедливо, что «Зенит» не идет первым с солидным запасом. Это скучная и неинтересная команда, это не лидер нынешнего чемпионата России», — сказал Червиченко.
Также Червиченко отметил, что «Спартак» в этом сезоне выглядит лучше всех, а столичный ЦСКА заслуженно занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Василий Уткин критично высказался о перспективах Александра Кокорина.