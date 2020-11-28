Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на 5 кг

В ночь на 29 ноября по московскому времени в Лос-Анжелесе (США) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочное противостояние легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Как сообщает «Чемпионат», в преддверии схватки ветераны спорта прошли официальную церемонию взвешивания. По ее итогам Тайсон показал на весах 99,8 кг, а Джонс — 95,2 кг.

Стоит отметить, что бой пройдет по особому регламенту: речь идет о восьми раундах по две минуты.

54-летний Тайсон проведет поединок впервые с 2005 года, тогда как 51-летний Джонс вернется на ринг после двухлетнего простоя.

Ранее Цзю назвал поединок Тайсон — Джонс «не до конца боем».