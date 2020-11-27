Полузащитник ЦСКА прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат игры, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам полузащитника, он не знает, что происходит с ЦСКА и считает, что у команды невезение. Эджуке отмечает, что с таким количеством моментов в каждой игре ничего не получается.

«Мы должны сохранять концентрацию и стараться победить в двух оставшихся матчах», — добавил он.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.