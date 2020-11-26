Против устроивших беспорядки фанатов Марадоны применили резиновые пули
Антон Борисов
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Аргентинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против участников беспорядков во время гражданской панихиды по чемпиону мира 1986 года Диего Марадоне, сообщает ТАСС.
Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. В настоящее время в Буэнос-Айресе в президентском дворце проходит церемония прощания с аргентинцем.
Столкновения поклонников Марадоны с полицией начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед дворцом.
Отмечается, что правоохранительные органы задержали как минимум двух человек.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес простился с Марадоной.