Против устроивших беспорядки фанатов Марадоны применили резиновые пули

Аргентинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против участников беспорядков во время гражданской панихиды по чемпиону мира 1986 года Диего Марадоне, сообщает ТАСС.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. В настоящее время в Буэнос-Айресе в президентском дворце проходит церемония прощания с аргентинцем.

Столкновения поклонников Марадоны с полицией начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед дворцом.

Отмечается, что правоохранительные органы задержали как минимум двух человек.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес простился с Марадоной.