ЦСКА и «Фейеноорд» объявили составы на матч Лиги Европы
Антон Борисов
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Московский ЦСКА и роттердамский «Фейеноорд» определились с составами на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Сигурдссон, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке, Чалов.
Стартовый состав «Фейеноорда»: Марсман, Спайич, Ньивкооп, Сенези, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергхейс, Линссен, Тоорнстра, Йоргенсен.
Встреча между ЦСКА и «Фейеноордом» пройдет в столице России. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.
Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу Лиги Европы с «Фейеноордом».