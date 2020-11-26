Дзюба поговорил с Черчесовым
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба поговорил с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, передает RT.
Напомним, игрок не был вызван на ноябрьские матчи национальной команды из-за того, что в интернете появилось видео, на котором спортсмен занимается мастурбацией.
«Созвонились со Станиславом Саламовичем. Обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», — сказал Дзюба.
Ранее Дзюба заявил о необходимости извиниться перед фанатами за игру с римским «Лацио».