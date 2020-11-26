Главный тренер «Локомотива» объяснил разницу результатов в Лиге Чемпионов и РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил разницу результатов команды в Лиге Чемпионов и Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, в последние месяцы у «Локомотива» очень трудный график, такого никогда не было, но он не из тех тренеров, что будет плакать от трудностей. Николич отмечает, что команде нелегко, но она будет с этим справляться.

«Мы думаем только о следующей игре», — добавил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 4-й тур

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.