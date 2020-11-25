Бывший тренер сборной России высказался о смерти Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны, передает «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, ему посчастливилось встречаться с Марадоной на поле в матчах против «Наполи». Капелло отмечает, что аргентинец — один из лучших, против кого ему удалось поиграть.
«60 лет — слишком юный возраст, чтобы умирать», — добавил он.
Ранее умер Диего Марадона.