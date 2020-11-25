Полузащитник ЦСКА рассказал о своем состоянии к матчу Лиги Европы с «Фейеноордом»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии к матчу четвертого тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом», передает «Чемпионат.com».

По словам полузащитника, чувствует он себя хорошо, готов помочь команде и выложиться по максимуму. Ахметов отмечает, что в ЦСКА всегда была конкуренция и она помогает игрокам прибавлять.

«Без конкуренции невозможно расти. Каждый в ЦСКА должен доказывать, что именно он достоин играть», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26-го ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20:55 мск.

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