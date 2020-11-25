Почетный президент РФС высказался о неудачах российских клубов в Европе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о неудачах российских клубов в Европе, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что 24 ноября футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от испанской «Севильи» (1:2), а петербургский «Зенит» — от итальянского «Лацио» (1:3). Оба российских клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По мнению президента, поражения российских клубов в Европе — единая болезнь, и главная задача для них – выглядеть достойно. Колосков отмечает, что беда российского футбола в том, что нет игроков, которые могут разыграть красивые комбинации.

«Только у ЦСКА иногда получается при оптимальном составе. Не для того государство вкладывалось в спорт, чтобы было вот так», — добавил он.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26-го ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20:55 мск.

Ранее «Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов.