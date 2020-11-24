«Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» уступил итальянскому «Лацио» в четвертом туре Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Рима.

Счет в матче открыл итальянский клуб уже на 3-й минуте игры, отличился Чиро Иммобиле. На 22-й минуте Марко Пароло удвоил счет, однако через три минуты Артем Дзюба сумел отыграть один мяч петербургской команды.

На 55-й минуте Иммобиле оформил дубль, реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четвертого тура «Лацио» идет на второй строчке в группе, имея 8 очков. «Зенит» расположился на последней, набрав всего один балл.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 4-й тур

«Лацио» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 3:1

Голы: 1:0 — Иммобиле, 3; 2:0 — Пароло, 22; 2:1 — Дзюба, 25; 3:1 — Иммобиле (пенальти), 55.