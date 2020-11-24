Писарев подверг критике Черчесова за слова о молодых игроках сборной

Экс-футболист московского «Спартака» Николай Писарев подверг критике наставника сборной России Станислава Черчесова за слова о молодых игроках национальной команды, передает Sport24.

Напомним, 24 ноября специалист дал интервью «Матч ТВ». В частности, Черчесов заявил, что для него лучше «бездарный», как его называют, Заболотный, чем талантливый футболист, который ничего не делает.

«Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне неловко за его слова. Кто так говорит о своей команде? Как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире. Неуважение какое-то», — сказал Писарев.

Ранее Черчесов высказался о своей возможной отставке.