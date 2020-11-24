Наставник «Атлетико» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», передает Marca.

Встреча состоится 25 ноября.

«Нас ждет важный матч с тактически подкованным соперником. Они хорошо играют на контратаках. В России мы сыграли неплохо, но не реализовали некоторые моменты. Это будет тяжелая игра», — сказал Симеоне.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» на протяжении нескольких часов не мог получить багаж в аэропорту Мадрида.