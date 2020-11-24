Харитонов поблагодарил судьбу за драку с Яндиевым

Боец Сергей Харитонов высказался о драке с Адамом Яндиевым, передает «Чемпионат.com».

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября. 24 ноября спортсмены примирились.

«Благодарен судьбе, что такое произошло. Именно со мной, наглядно. Я хочу, чтобы это было примером для молодого поколения. Мы здоровые и крепкие ребята», — сказал Харитонов.

Также Харитонов отметил, что никакой спортсмен не имеет права ходить по улице и заниматься беспределом.



Ранее Александр Шлеменко раскритиковал Харитонова за примирение с Яндиевым.