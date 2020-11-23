Футболист ЦСКА Эджуке мог перейти в «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что футболист столичного ЦСКА Чидера Эджуке мог перейти в красно-белый клуб, передает Metaratings.

«Агент Франко Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Я выбрал Джордана вместо Эджуке», — сказал Кононов.

Напомним, специалист возглавлял красно-белых с 2018 по 2019 год.



Ранее Доменико Тедеско оценил игру Александра Кокорина в матче против «Динамо».