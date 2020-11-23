Друг Харитонова рассказал о причинах примирения с Яндиевым

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Абдо, друг бойца Bellator Сергея Харитонова, рассказал о причинах примирения с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым , передает «Матч ТВ».

По словам бойца, он не видит смысла продолжать конфликт, не зная, как это все закончится и думает, что это никому не интересно. По словам Абдо, они уже в том возрасте, когда нет ни времени, ни сил, ни нервов вести войну, поэтому решают все мирно.

«Силы были неравны, поэтому решил не продолжать», — добавил он.

Напомним, что 13 ноября в Москве произошла драка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. В результате драки было заведено два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что Сергея Харитонова выписали из больницы.