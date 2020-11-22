Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Матч проходил в Лондоне, продолжался два часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Отметим, что российский теннисист стал единственным участником турнира, выигравшим все три игры группового этапа.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.