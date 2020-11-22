Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP
Карен Саркисян
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Матч проходил в Лондоне, продолжался два часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Отметим, что российский теннисист стал единственным участником турнира, выигравшим все три игры группового этапа.
Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.