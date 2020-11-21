Главный тренер ЦСКА отметил рост команды

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с футбольным клубом «Сочи» отметил рост московской команды, передает официальный сайт клуба.

По словам тренера, команда побеждает, обретает уверенность и меньше нервничает. Гончаренко отмечает, что футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче и это радует болельщиков.

«Наша задача состоит в том, чтобы двигаться от матча к матчу и в каждом из них брать очки», — добавил он.

Матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» состоится 22-го ноября в Москве. Начало — в 14.00 мск.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.