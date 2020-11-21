Мусаев оценил шансы Сафонова сыграть против «Севильи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы вратаря Матвея Сафонова сыграть в матче Лиги чемпионов против испанской «Севильи», передает РИА «Новости».

Напомним, футболист заразился коронавирусом. 21 ноября он сдал первый отрицательный тест.

«Думаю, что у Сафонова нет шансов сыграть против «Севильи». Он болеет не сильно. Сегодня он сдал первый отрицательный тест. Нужно посмотреть, когда по закону он сможет начать тренироваться», — сказал Мусаев.



Напомним, «быки» сыграют с «Севильей» 24 ноября.

Ранее Сафонов высказался о вызовах в сборную России.