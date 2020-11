Форвард «Боруссии» Холанд станет лучшим молодым игроком года

Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд станет лучшим молодым игроком 2020 года и получит приз «Golden Boy». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, 20-летний нападающий опередил в голосовании своего одноклубника Джейдона Санчо, полузащитника каталонской «Барселоны» Ансу Фати, хавбека мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанд провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

The 'Golden Boy 2020' winner will be... Erling Haaland



The decision has been made, here-we-go



He'll be awarded as the best young player in the world right now. Last winners: 2017 Mbappé, 2018 de Ligt, 2019 Joao Felix.



Congrats @ErlingHaaland, the goal machine ‍♂️