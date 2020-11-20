Московские стадионы на матчах РПЛ могут заполняться на 25% до конца года

Департамент спорта городы Москвы согласовал разрешенную вместимость стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба лиги.

Столичным командам разрешено до конца 2020 года реализовывать в продаже 25% билетов от максимального числа болельщиков.

Таким образом, на матчах «Спартака» смогут присутствовать около 11 тысяч человек, на матчах ЦСКА — около 7,5 тысяч, на играх «Локомотива» и «Динамо» — около 7 тысяч.

В настоящее время в турнирной таблице чемпионата России с 31 очками лидирует ЦСКА.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 15-го тура РПЛ.