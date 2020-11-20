Российский рэпер записал трек в поддержку Дзюбы
Андрей Черников
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Российский рэпер Natan записал трек в поддержку игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Песня носит название »#ямыдзюба». Напомним, в ноябре появилось видео интимного содержания, на котором форвард занимается мастурбацией. Из-за этого он не был вызван в сборную России.
«Разгром России еще раз доказывает, что пора вернуть капитана в сборную», — написал музыкант в Instagram.
Ранее экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов жестко раскритиковал Дзюбу.