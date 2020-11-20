Российский рэпер записал трек в поддержку Дзюбы

Российский рэпер Natan записал трек в поддержку игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Песня носит название »#ямыдзюба». Напомним, в ноябре появилось видео интимного содержания, на котором форвард занимается мастурбацией. Из-за этого он не был вызван в сборную России.

«Разгром России еще раз доказывает, что пора вернуть капитана в сборную», — написал музыкант в Instagram.



Ранее экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов жестко раскритиковал Дзюбу.