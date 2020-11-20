Кокорин хочет играть со «Спартаком» в Европе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин надеется на то, что клуб сможет сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне красно-белые не выступают ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы из-за того, что в сезоне-2019/20 заняли седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В том плане, что у меня все мысли – как поиграть в Европе. Хочу, чтобы «Спартак» поиграл в следующем году в Европе. На высоком уровне», — заявил форвард в интервью каналу Нобеля Арустамяна в YouTube.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Урунов не знает размеры своей зарплаты.