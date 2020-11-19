В МИД РФ высказались о принятии «закона Родченкова»

Принятый Сенатом Соединенных Штатов Америки (США) «закон Родченкова» создан для борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта, заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова.

По словам Захаровой, особо циничным выглядит то, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в США из-под сферы охвата закона выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ).

«Создается еще один механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта», — сказала она..

Напомним, что «закон Родченкова» позволяет уголовное преследования правоохранительными органами США иностранных спортсменов, причастных к схемам системного нарушения антидопинговых правил.

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