Тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча Лиги наций Сербия — Россия.

Встреча начнется 18 ноября в 22.45 по московскому времени.

«Ожидания положительные, учитывая, что Сербия будет не в полном составе. У нас есть достаточно возможностей для победы. Думаю, будет результат, который нас устроит», — передает слова Бышовца «Чемпионат.com».



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