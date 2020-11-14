Аршавин ожидает трудный матч для сборной России против Турции
Вадим Балканов
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ожидает трудный матч для сборной России против национальной команды Турции в рамках пятого тура Лиги наций. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его мнению, подопечные Станислава Черчесова являются аутсайдерами предстоящего поединка.
Также Аршавин заявил, что не ждет от воскресной игры чего-то особенного, при этом отметив возможный дебют голкипера «Краснодара» в воротах российской сборной.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола близок к подписанию нового контракта с клубом.