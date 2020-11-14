Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов раскрыл детали подготовки к игре Лиги наций против Турции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, к игре с Молдавией тренерский штаб не намерен возвращаться, так как состоявшиеся в том поединке события уже стали историей.

Специалист отметил, что на предстоящем теоретическом занятии особое внимание будет уделено разбору действий турецкой команды, и добавил, что «все идет своим чередом».

Ранее сообщалось, что в России введут систему Fan ID.