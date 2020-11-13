Губерниев назвал игру сборной России с Молдавией броуновским движением

Комментатор Дмитрий Губерниев критично отозвался об игре сборной России в контрольном матче против команды Молдавии.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что подопечные Станислава Черчесова не могут одержать победу уже в четырех играх подряд.

«Игра футбольной сборной России против Молдавии напоминала броуновское движение, поди не знаю куда, принеси то, не знаю, что... 0-0!», — написал Губерниев в Telegram.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос об Артеме Дзюбе.