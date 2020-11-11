Трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает официальный Telegram-канал национальной команды.

Сомнительные тесты у нападающего футбольного клуба «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина и полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового.

«Три анализа каждого из них до тестов лаборатории Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) были отрицательными. Ни у одного из футболистов нет симптомов болезни», — говорится в заявлении сборной.

Напомним, что сборной России в ближайшее время предстоит сыграть три выездных матча.

12-го ноября российская команда сыграет со сборной Молдавии в контрольной встрече.

15-го и 18-го ноября — игры против сборных Турции и Сербии в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Чалов вызван в сборную России.