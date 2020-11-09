«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам в игре против «Краснодара»

Петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам в игре против «Краснодара», передает Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Встреча прошла 8 ноября. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1.

«Зенит» просит рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте», — рассказали в РФС.

Ранее Роман Широков поделился мнением о судебном процессе против него.