Черчесов прокомментировал ситуацию с публикацией ролика с Дзюбой

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с публикацией ролика интимного содержания с участием нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

По его мнению, произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к футболу, однако для того, чтобы оградить футболистов от излишнего информационного фона, было принято решение не вызывать 32-летнего форварда в расположение сборной.

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.

В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба не будет вызван в сборную России из-за слива интимного видео.