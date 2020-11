Теннисист Зверев ответил на обвинения в домашнем насилии

Теннисист Александр Зверев ответил на обвинения в домашнем насилии. Его слова передает журналист Бен Ротенберг в своем Twitter.

Напомним, что его бывшая подруга Ольга Шарыпова заявляла о том, что немец применял к ней грубую силу.

«Я стал осознавать, что всегда найдутся люди, которые не будут желать тебе хорошего. Они попытаются столкнуть тебя с вершины.

Но я решаю, получится у них это или нет. Я не допущу этого. Я считаю, что важнее всего заканчивать день с улыбкой», — сказал Зверев.

