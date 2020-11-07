Теннисист Зверев ответил на обвинения в домашнем насилии
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Теннисист Александр Зверев ответил на обвинения в домашнем насилии. Его слова передает журналист Бен Ротенберг в своем Twitter.
Напомним, что его бывшая подруга Ольга Шарыпова заявляла о том, что немец применял к ней грубую силу.
«Я стал осознавать, что всегда найдутся люди, которые не будут желать тебе хорошего. Они попытаются столкнуть тебя с вершины.
Но я решаю, получится у них это или нет. Я не допущу этого. Я считаю, что важнее всего заканчивать день с улыбкой», — сказал Зверев.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже.
Reaching the final of Paris-Bercy, Alexander Zverev is unbothered. pic.twitter.com/vTC7kzJdez— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 7, 2020