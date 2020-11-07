UFC опубликовал постер к бою между Махачевым и Дос Аньосом

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram постер к бою между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.

Напомним, поединок состоится 14 ноября. Бой должен был пройти 24 октября, но был перенесен из-за того, что южноамериканец сдал положительный тест на COVID-19.

«Легкий дивизион продолжает улучшаться», — гласит подпись к постеру.

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