UFC опубликовал постер к бою между Махачевым и Дос Аньосом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram постер к бою между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.

Напомним, поединок состоится 14 ноября. Бой должен был пройти 24 октября, но был перенесен из-за того, что южноамериканец сдал положительный тест на COVID-19.

«Легкий дивизион продолжает улучшаться», — гласит подпись к постеру.



Ранее Конор Макгрегор назвал причину своего последнего ухода из UFC.