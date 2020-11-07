UFC опубликовал постер к бою между Махачевым и Дос Аньосом
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram постер к бою между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.
Напомним, поединок состоится 14 ноября. Бой должен был пройти 24 октября, но был перенесен из-за того, что южноамериканец сдал положительный тест на COVID-19.
«Легкий дивизион продолжает улучшаться», — гласит подпись к постеру.
Ранее Конор Макгрегор назвал причину своего последнего ухода из UFC.