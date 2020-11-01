Валуев поздравил Усика с победой над Чисорой

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.

Бой Усик — Чисора продлился 12 раундов. Победа украинскому боксеру была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

По словам Валуева, Усик развеял мнения скептиков о том, что он не супертяжеловес. Депутат отмечает, что зрители увидели высококлассный бокс.

«Класс Усика несомненно выше. И он это доказал. Даже в таком маленьком ринге он не просто выстоял, а вырвал победу.

Поздравляем Усика, он все доказал!» — сказал он в эфире телеканала РЕН ТВ.

Напомним, что победа над Чисорой позволила украинскому боксеру стать претендентом на титул WBO, которым обладает британец Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.