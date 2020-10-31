«Барселоне» грозит банкротство из-за отказа игроков от сокращения зарплат

«Барселона» может стать банкротом, если футболисты команды не пойдут на сокращение зарплат, сообщает радиостанция RAC1.

По информации источника, игроки должны согласиться на сокращение окладов на 30% к 5 ноября, иначе у каталонского клуба возникает риск банкротства с возможным объявлением об этом в январе.

Отмечается, что переговоры о сокращении зарплатной ведомости на €190 млн начались 30 октября со встречи адвокатов сине-гранатовых и игроков.

Ранее футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба, в котором сообщили о своем нежелании идти навстречу в вопросе снижения зарплат.