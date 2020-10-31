«Барселоне» грозит банкротство из-за отказа игроков от сокращения зарплат
Антон Борисов
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«Барселона» может стать банкротом, если футболисты команды не пойдут на сокращение зарплат, сообщает радиостанция RAC1.
По информации источника, игроки должны согласиться на сокращение окладов на 30% к 5 ноября, иначе у каталонского клуба возникает риск банкротства с возможным объявлением об этом в январе.
Отмечается, что переговоры о сокращении зарплатной ведомости на €190 млн начались 30 октября со встречи адвокатов сине-гранатовых и игроков.
Ранее футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба, в котором сообщили о своем нежелании идти навстречу в вопросе снижения зарплат.