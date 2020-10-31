Червиченко назвал позором игру «Зенита» против «Боруссии»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».

Напомним, сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.

«У «Зенита» ни одного удара в створ ворот. это кромешный позор. Даже, если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью. Хотя тут еще хоть какая-то логика прослеживается», — передают слова Червиченко «Известия».



Ранее Василий Уткин поделился мыслями о проблемах «Зенита».