Белорусская волейболистка жестко раскритиковала Уфу

Белорусская волейболитска Екатерина Закревская раскритиковала Уфу, в которой играла за местную Уфимочку».

«Это город наркоманов. Квартира у меня была хорошая. Но в подъезде наркоманы валялись прямо со шприцами. Утром выходишь на тренировку — на лестничной клетке наполняют их и колют», — сказала спортсменка в интервью изданию «Прессбол».

Стоит отметить, что Закревская является одной из самых известных волейболисток Белоруссии.



Ранее российские волейболистки стали чемпионками Европы.