Казанский оценил шутку про отрубленную голову Тедеско

Комментатор Денис Казанский оценил шутку про отрубленную голову наставника Спартака Тедеско, которую он произнес в эфире «Коммент.Шоу».

«Когда произносил шутку про Тедеско, подумал, что это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется «Лига плохих футбольных шуток», — передает слова Казанского Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Также он отметил, что спокойно отреагировал бы на подобный юмор в свой адрес.



Ранее Константин Генич раскритиковал «Спартак» за намерение пожаловаться на шутку о Тедеско.