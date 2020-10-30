Уткин считает, что уставший Дзюба — это уже совсем не игрок

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин на своем Youtube-канале поделился мнением о проблемах петербургского «Зенита» и игре футболиста сборной России Артема Дзюбы.

По словам Уткина, в «Зените» сейчас все ищут виноватого и все сводится к двум кандидатурам — тренера Семака и футболиста Дзюбы. Он считает, что нужно спокойнее относиться и к тому, и к другому и не представляет, какую другую игру мог бы поставить тренер с такими футболистами.

«Что касается Дзюбы, вы знаете мое отношение к нему, но в данном случае я даже не хочу повторять шутки. В моем понимании происходящее до такой степени банально! Дзюба действительно устал, его заездили. И самое главное, что Дзюба уставший – это совсем даже уже не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов», — добавил журналист.

Напомним, что после первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов у «Зенита» два поражения.

Ранее итальянский журналист назвал Дзюбу «никаким».