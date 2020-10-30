Игрок «Омонии» забил самый дальний гол в истории Лиги Европы
Андрей Черников
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29 октября кипрская «Омония» принимала у себя дома нидерландский ПСВ.
Киприоты уступили со счетом 1:2.
На 29-й минуте игры футболист «Омонии» Жорди Гомес пробил с 56 метров по воротам, забив самый дальний мяч в истории турнира.
Гомес побил рекорд игрока шотландского «Рейнджерс» Кемара Руфа, который 22 октября забил бельгийскому «Стандарту» с 50 метров.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.
А вот и саааааааааааааамый дальний гол недели ☄— Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2020
Игрок «Омонии» Хорди Гомес запульнул по воротам «ПСВ» со своей половины. И вратарь точно не был готов ��https://t.co/bZwy0yDYm1 pic.twitter.com/5fXDLbN1sQ