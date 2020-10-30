Игрок «Омонии» забил самый дальний гол в истории Лиги Европы

29 октября кипрская «Омония» принимала у себя дома нидерландский ПСВ.

Киприоты уступили со счетом 1:2.

На 29-й минуте игры футболист «Омонии» Жорди Гомес пробил с 56 метров по воротам, забив самый дальний мяч в истории турнира.

Гомес побил рекорд игрока шотландского «Рейнджерс» Кемара Руфа, который 22 октября забил бельгийскому «Стандарту» с 50 метров.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.