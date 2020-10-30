Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдиньо поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я хочу обнять каждого азербайджанца. Желаю всем вам вернуться в ваши дома и жить счастливо. Я был рад побывать в Азербайджане. Надеюсь, что вернусь снова. Мира вам», — приводит слова футболиста Vesti.az.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее Генрих Мхитарян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.