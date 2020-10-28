Назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов сезона-2019/20
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал самого быстрого футболиста Лиги чемпионов сезона-2019/20, предает журналист Мигель Дилейни в Twitter.
Первую строчку рейтинга занял футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который развил скорость 33,98 км/ч. На втором месте расположился Лукас Клостерманн из немецкого «РБ Лейпциг» (33,82 км/ч). Замкнул тройку сильнейших игрок итальянской «Аталанты» Ханс Хатебур (33,71 км/ч).
Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария».
Ранее московский «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.
Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League - the fastest sprinters— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 26, 2020
Mbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C