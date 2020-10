Назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов сезона-2019/20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал самого быстрого футболиста Лиги чемпионов сезона-2019/20, предает журналист Мигель Дилейни в Twitter.

Первую строчку рейтинга занял футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который развил скорость 33,98 км/ч. На втором месте расположился Лукас Клостерманн из немецкого «РБ Лейпциг» (33,82 км/ч). Замкнул тройку сильнейших игрок итальянской «Аталанты» Ханс Хатебур (33,71 км/ч).

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария».



Ранее московский «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

