Мужчина лишил языка свою возлюбленную и сдался полиции

Житель Таиланда заселился с девушкой в отель и расправился с ней, сообщает Thaiger.

На Пхукете задержали 44-летнего мужчину, который, по данным полиции, 23 января совершил расправу над своей девушкой. Тело 49-летней жертвы нашли в номере отеля в районе Пак Пхун. Она лежала на кровати с видимыми повреждениями, характерными для удушения, и ранами в области рта. На месте также обнаружили нож, ставший орудием преступления.

Было установлено, что пара забронировала номер на одну ночь и заселилась около 19:00. Спустя час персонал отеля увидел, как их машина покидает парковку, решив, что гости ненадолго уехали. Однако гостиницу покинул один мужчина. Он вернулся домой и через знакомого организовал встречу с полицией, чтобы сдаться властям.

Как сообщается, потерпевшая и подозреваемый состояли в отношениях около пяти месяцев. Мужчина дал признательные показания, теперь он под стражей.

