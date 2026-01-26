Стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2800 за тройскую унцию

Биржевая стоимость платины впервые в истории торгов превысила отметку в 2,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов.

Цена апрельских фьючерсных контрактов на платину в понедельник днем выросла более чем на 6%, достигнув исторического максимума в 2 906,1 доллара за унцию.

По данным агентства, «котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 900 долларов за тройскую унцию».

Также сегодня стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубов.