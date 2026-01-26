Размер шрифта
В Ингушетии продлили арест бывшему главврачу перинатального центра

Суд в Ингушетии продлил ареста главврачу перинатального центра Хутиевой
В Ингушетии верховный суд продлил на 24 дня срок содержания под стражей бывшему главному врачу республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой. Об этом сообщила пресс-служба верховного суда.

«Сегодня Верховный суд Ингушетии удовлетворил ходатайство следствия, продлив Хутиевой содержание под стражей на 24 суток - до 22 февраля 2026 года включительно», — сказал собеседник агентства.

Как отмечается в материалах следствия, в 2022 году Хутиева, не проводя аукционы, заключила прямые договоры с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Мациевой на поставку товарно-материальных ценностей на сумму более 8,7 млн рублей. Несмотря на то, что предприниматель условия договоров не выполнила, Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перевели ей деньги. По мнению следствия, в дальнейшем они распорядились ими по своему усмотрению.

Хутиеву также обвиняют в хищениях 15 млн рублей по похожей схеме еще по 30 договорам и в превышении должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 млн рублей.

До этого в Карелии главный врач районной больницы украл почти 1 млн рублей из бюджета медучреждения и попал под следствие.

Ранее в Томской области на строительстве моста украли десятки миллионов рублей.
 
