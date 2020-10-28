«Ливерпуль» забил 10 000-й мяч в своей истории
Мартин Норикович
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Английский «Ливерпуль» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» забил 10 000-й мяч в своей истории, сообщает официальный Twitter клуба.
Автором мяча стал португальский футболист Диогу Жота.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0.
В следующем туре мерсисайдский клуб на выезде встретится с «Аталантой».
«Ливерпуль» был основан в 1892-м году. Для достижения отметки в 10 000 мячей «красным» понадобилось 5 753 матча.
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланн» в Лиге чемпионов.
The ��,0⃣0⃣0⃣ th goal in Reds history, netted by @DiogoJota18 ��⚽️ pic.twitter.com/9YZFFgzZgN— Liverpool FC (@LFC) October 27, 2020