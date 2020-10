«Ливерпуль» забил 10 000-й мяч в своей истории

Английский «Ливерпуль» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» забил 10 000-й мяч в своей истории, сообщает официальный Twitter клуба.

Автором мяча стал португальский футболист Диогу Жота.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0.

В следующем туре мерсисайдский клуб на выезде встретится с «Аталантой».

«Ливерпуль» был основан в 1892-м году. Для достижения отметки в 10 000 мячей «красным» понадобилось 5 753 матча.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланн» в Лиге чемпионов.

The ,0⃣0⃣0⃣ th goal in Reds history, netted by @DiogoJota18 ⚽️ pic.twitter.com/9YZFFgzZgN