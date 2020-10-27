«Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте в составе гостей отличился Леон Горецка. На 70-й полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счет, однако спустя девять минут Йозуа Киммих вновь вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» и «Бавария» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:2

Голы: 0:1 — Горецка, 13; 1:1 — Миранчук, 70; 1:2 — Киммих, 79.