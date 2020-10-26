Тренер Хабиба опубликовал видео, в котором его подопечный убегает от огромной змеи

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца Хабиба Нурмагомедова на своей странице в Instagtam опубликовал видео, в котором показано, как его подопечный убегает от огромной змеи.

Запись была сделана в ходе подготовки Нурмагомедова к поединку с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Напомним, что россиянин одержал победу над Гэтжи во втором раунде, применив удушающий прием.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Хабиб поблагодарил свою команду за поддержку.