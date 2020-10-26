Тренер Хабиба опубликовал видео, в котором его подопечный убегает от огромной змеи
Карен Саркисян
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца Хабиба Нурмагомедова на своей странице в Instagtam опубликовал видео, в котором показано, как его подопечный убегает от огромной змеи.
Запись была сделана в ходе подготовки Нурмагомедова к поединку с американским бойцом Джастином Гэтжи.
Напомним, что россиянин одержал победу над Гэтжи во втором раунде, применив удушающий прием.
После боя Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее Хабиб поблагодарил свою команду за поддержку.